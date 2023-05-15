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ضمن منافسات الجولة الـ27

العدالة يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الفتح

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٢ مساءً
العدالة يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الفتح
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد العدالة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بثنائية نظيفة.

تأخر الفتح ضد العدالة

وبدأت مباراة الفتح ضد العدالة المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

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لاعبو الفريق – المصدر @aladalahclub

ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية، وسط اعتراضات من اللاعبين، وتأكد الحكم من صحته بعد مراجعته في تقنية الفيديو، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

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لاعبو الفريق – المصدر @aladalahclub

وتمكن رينالدو لينيس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك في الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفتح ضد العدالة بهدفين نظيفين.

الفتح ضد العدالة
نتيجة الشوط الأول – المصدر @SPL

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الضيف في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.

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