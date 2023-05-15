العدالة يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية ضد الفتح

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الفتح ضد العدالة، في إطار منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، بتقدم الفريق الضيف بثنائية نظيفة.

تأخر الفتح ضد العدالة

وبدأت مباراة الفتح ضد العدالة المقامة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

ونجح الفريق الضيف في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 25 من تسديدة صاروخية، وسط اعتراضات من اللاعبين، وتأكد الحكم من صحته بعد مراجعته في تقنية الفيديو، لتشتعل المباراة بحثًا عن هدف جديد.

وتمكن رينالدو لينيس من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 32، وحاول لاعبو الفريقين هز الشباك في الدقائق المتبقية دون جديد، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الفتح ضد العدالة بهدفين نظيفين.

الفريقان بدوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الضيف في المركز قبل الأخير برصيد 21 نقطة.