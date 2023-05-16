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تنهي قضايا المنفذ ضدهم دون الحاجة لمراجعة المحكمة

العدل: 550 ألف عملية سداد إلكتروني لطلبات التنفيذ في رمضان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
العدل: 550 ألف عملية سداد إلكتروني لطلبات التنفيذ في رمضان
المواطن - واس

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أعلنت وزارة العدل عن ارتفاع عمليات السداد الإلكتروني لطلبات التنفيذ خلال شهر رمضان الماضي إلى أكثر من 550 ألف عملية سداد.

وأكدت الوزارة، أن عمليات السداد الإلكتروني لطلبات التنفيذ تنهي قضايا المنفذ ضدهم في محاكم التنفيذ دون الحاجة لمراجعة المحكمة، وذلك بشكل إلكتروني يضمن السرعة والدقة عبر بوابة ناجز najiz.sa.

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طرق السداد

وبينت الوزارة أنه يمكن سداد فاتورة تنفيذ من خلال قنوات المصارف الرقمية أو أجهزة الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية: اختيار خدمة سداد المدفوعات، إدخال رقم المفوتر 169، إدخال رقم الفاتورة، وسيظهر بعد ذلك المبلغ المراد سداده.

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وأشارت إلى أن خدمة السداد الإلكتروني أغنت المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز طلبات المستفيدين، وتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة.

وأوضحت وزارة العدل أن التحول الرقمي في الوزارة، والربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية و”فرجت”، أسهم في التيسير على المستفيدين وتسهيل وصولهم إلى الخدمات العدلية.

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