العراق يؤجل التصويت على الموازنة لأجل غير مسمى

قال نائب رئيس مجلس النواب العراقي: إن جلسة التصويت على الموازنة العامة تأجلت إلى أجل غير مسمى.

جلسة الموازنة العامة

وكان مقرر مجلس النواب، النائب غريب عسكر، قد أكد إمكانية التعديل على البنود ضمن الفقرات الخلافية للموازنة العامة، داخل جلسة البرلمان المزمع عقدها السبت.

وقال عسكر: إن اللجنة المالية مستمرة في إكمال الموازنة وبنودها، وإرسالها إلى رئاسة مجلس النواب، من أجل تحديد موعد الجلسة للتصويت على القانون.

وأشار إلى أن مجلس النواب “يمتلك الصلاحية لتغيير البنود الخاصة في أي فقرات بالموازنة والتي قد تشكل نقطة خلاف، مع التصويت عليها من قبل اللجنة المالية”.

وبيّن أن الاتفاق السياسي هو “اتفاق لإدارة الدولة لكافة بنود الموازنة حتى إكمالها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية ونشرها في الجريدة وإرسالها لوزارة المالية من أجل إكمالها للشعب العراقي، على حد قوله.