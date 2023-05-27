العراق يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع السعودية في جميع المجالات.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، جاء ذلك خلال استقبال السوداني اليوم السبت، وزير النقل السعودي صالح الجاسر الذي رأس وفد بلاده المشارك في مؤتمر طريق التنمية الذي انعقد في بغداد اليوم”.

تطوير العلاقات

وأكد رئيس الوزراء العراقي، حرص العراق على تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وفي مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما شدد على أهمية التكامل بين دول المنطقة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والصناعية”، مشيدًا بالنجاحات التي حققها المجلس التنسيقي بين العراق والمملكة العربية السعودية، وما قدّمه من خطوات بناءة في اتجاه تنمية العلاقات بين البلدين.

تعزيز الربط الجوي

وكان وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أكد في وقت سابق، أن هناك عملًا مشتركًا بين السعودية والعراق ضمن أعمال المجلس التنسيقي للبلدين، لتعزيز الربط الجوي، معلنًا عن مضاعفة رحلات الطيران بين البلدين.

وأضاف الجاسر، في لقاء مع قناة “العربية” على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، أنه تم توقيع اتفاقيات بهدف تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وبدء تشغيل شركات الطيران السعودية رحلات جوية مباشرة إلى العراق.

وأوضح أنه خلال ما تبقى من العام الجاري، سيتم مضاعفة رحلات الطيران بين البلدين، للمساهمة في تسهيل حركة المواطنين وزيادة فرص التبادل التجاري.