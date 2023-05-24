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العربية تحصد 38 جائزة من بينها 5 ذهبية في مسابقة Telly Awards

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
العربية تحصد 38 جائزة من بينها 5 ذهبية في مسابقة Telly Awards
المواطن - فريق التحرير

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حصدت قناة “العربية” خمس جوائز ذهبية في مسابقة Telly Awards الدولية للفيديوهات والأعمال التلفزيونية بدورتها الـ 44 والتي تقام سنوياً في نيويورك – الولايات المتحدة الأمريكية.

كما نالت العربية كذلك 33 جائزة فضية وبرونزية في مختلف فئات المسابقة، ليصبح إجمالي عدد الجوائز التي حصدتها القناة 38 جائزة منها 5 ذهبية، و20 فضية، و13 برونزية.

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أكبر جائزة تقديرية

ومن المعروف أن Telly Awards هي أكبر جائزة تقديرية في العالم لتكريم محتوى الفيديو والتلفزيون عبر مختلف الشاشات، وتشارك فيها مجموعة متنوعة من كبرى العلامات التجارية والمؤسسات على غرار Netflix و BBC و Fox News و Bloomberg و Disney و HBO، وViavom CBS وWarner Bros وغيرها.

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 فئة الجوائز

توزّعت جوائز العربية بين مختلف فئات المسابقة، من فئة (التصميم الخلاق) creative design، إلى فئة البرامج Programs، وفئة الوثائقي Documentaries وصولاً إلى فئة السوشيال ميديا وغيرها، علماً أن ثمة برامج وتغطيات شاركت بها “العربية” عن أكثر من فئة، نال بعضها أكثر من جائزة بين ذهبية أو/و فضية أو/و برونزية، كأفضل مقدمة برامجية مثلاً، وأفضل تغطية، وأفضل أخبار وترفيه، وأفضل محتوى إخباري…الخ.

5 جوائز ذهبية

وفي هذا السياق، حصدت “العربية” 5 جوائز ذهبية نالتها عن برامج “على خطى العرب”، و”عسكرتاريا”، و”مهمة خاصة”، إضافة إلى جائزتين عن تغطيتين خاصتين عن الانتخابات الأميركية النصفية.

كما نالت “العربية” 20 جائزة فضية و13 جائزة برونزية أبرزها كانت لبرامج “الساعة 60” وتغطيات الزلزال المدمر في تركيا وسوريا، ووثاقي “رايان.. أثر الفراشة”، و”حكايتي”، و”البعد الآخر”، و”روافد”، وتغطيات حول الميزانية السعودية، و”مقابلة خاصة” على السوشيال ميديا، و”الكأس”حول كأس العالم، “والندوة” وغيرها.

مهرجان سنوي

تجدر الإشارة إلى أن مهرجان  Telly Awards السنوي الذي تأسس في عام 1979، يعتبر من أكبر المسابقات التلفزيونية الدولية حول العالم، حيث يشهد مشاركة أكثر من 50 دولة من القارات الخمس، ويتلقى أكثر من نحو 12000 مشاركة، ويكرم أبرز الإنجازات العالمية في مجال الإعلانات والبرامج التلفزيونية وإنتاجات الفيديو والسينما، إضافة إلى الوثائقيات والأفلام والفيديوهات على شبكة الانترنت. ويدير عملية التحكيم لهذا الحدث السنوي الأبرز في القطاع – بنسخته الـ 44- أكثر من 200 خبير، من المحترفين في مجال إعداد البرامج التلفزيونية والإعلانات التجارية والفيديوهات لمواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

وفيما يلي رابط للجوائز الـ 38 التي نالتها “العربية” عن مختلفة الفئات بالتفصيل: https://www.tellyawards.com/?s=arabiya

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