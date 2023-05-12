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معربًا عن إعجابه باختيار المفردات لرفع الروح المعنوية للاعبي الأزرق

العرفج : تعليق الوليد بن طلال بعد خسارة الهلال لنهائي آسيا استوقفني

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
العرفج : تعليق الوليد بن طلال بعد خسارة الهلال لنهائي آسيا استوقفني
المواطن - فريق التحرير

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علق الكاتب أحمد العرفج على تعليق الأمير الوليد بن طلال عضو الشرف بنادي الهلال على خسارة أزرق الرياض لنهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الماضي ضد فريق أوراوا الياباني.

وقال العرفج أمس الخميس عبر حسابه في “تويتر”: “وصلتني رسالة من الأمير الوليد بن طلال يقول فيها، لن أقول إن الأزرق خسر ولكن سأقول إن الأزرق ما فاز، بصراحة توقفتُ كثيرًا عند طريقة استخدام وتوظيف الأمير للمفردات واختيار الفعل المناسب الذي ينهض بروح الفريق”.

الهلال لم يفز 

وأضاف العرفج: “نعم، لقد توقفتُ عند اختيار جملة، الأزرق ما فاز، واستبعاد جملة الأزرق خسر، لأن العقل الباطن يفرق بين العبارتين، فعبارة (الهلال ما فاز)، تعني التوجه نحو الفوز دائمًا وبرمجة العقل الباطن على إعادة الانتصار دون الالتفات إلى وجود حرف النفي ما، أما عبارة (الهلال خسر)، فتعني (الخسارة) وبرمجة العقل على لغة الهزيمة والانكسار”.

وواصل العرفج قائلًا: “لقد ذكرتني هذه اللقطة بأمي السيدة العظيمة (لؤلؤة العجلان)- رحمها الله- عندما كنت أتعثر في دراستي كثيرًا في المرحلة الابتدائية وأبتعد عن النجاح، كانت إذا رأتْ نتائجي الدراسية التي لا تسر الخاطر، كانت تقول رحمها الله: (أحمد لم ينجح)، ولم تكن تستخدم عبارة (أحمد راسب)، وكأنها تربطني بحبل النجاح الذي يجب أن أصل إليه”.

وتابع: “يا قوم، إن الإنسان الواعي يترجم الفكرة التي في رأسه عبر اللغة التي تخدمها، ويركز على الأشياء التي يحبها فقط، ويتجاهل الأشياء التي لا يريدها، لذلك كلمة الفوز تجلب وفدًا رفيع المستوى من الانتصارات… وكلمة الخسارة تجلب قافلة من الخسائر”.

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