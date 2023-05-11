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مطالب بمنع استخدام مثل هذه المواد

العشب الصناعي في اللاندسكيب يسبب الحرائق ويزيد الانبعاثات

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
العشب الصناعي في اللاندسكيب يسبب الحرائق ويزيد الانبعاثات
المواطن - فريق التحرير

تعتمد رؤية المملكة 2023 على الحد من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري، وعليه أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مبادرته السعودية الخضراء لحماية الأرض والبيئة ورفع الغطاء النباتي بالمملكة وتقليل انبعاثات الكربون.

وأثارت عدة صور لحدائق، حفيظة بعض المواطنين على  موقع “تويتر” لاستخدام مواد مثل العشب الصناعي وذلك في مجال اللاند سكيب، والتي لا تمثل رؤية المملكة للحد من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري.

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وعلق المهندس عبدالله الجاسر على الأمر قائلًا: “معظمنا شاهد الحدائق التي انتشرت في الفترة السابقة باستخدام مواد مثل العشب الصناعي والتي لا تمثل رؤية ومبادرة ولي العهد للحد من انبعاثات الكربون والاحتباس الحراري”.

وقف العشب الصناعي

وعبر عن أمنيته من الجهات ذات العلاقة وضع أنظمة تمنع استخدام مثل هذه المواد والاستعانة بمتخصصين في مجال اللاندسكيب، وذلك من أجل تحقيق رؤية ولي العهد الأمير محمد ين سلمان، والنهوض بجودة الحياة ومكافحة التلوث.

وأضاف أحد المغردين أن مشكلة المسطحات الخضراء تكون في الحاجة إلى المياه الكثيرة، داعيًا إلى استخدام شجيرات تتحمل عدم السقي مثل الصبار وغيره.

وأشار مغرد آخر إلى أن المشكلة ليست في الزراعة وإنما تكمن في العناية، داعيًا إلى ضرورة تكوين هيئة مستقلة للغطاء النباتي.

ولفت آخر إلى هذا العشب الصناعي يُستخدم في المناطق الصغيرة ومناطق الألعاب مع إضافة أشجار ارتفاعها عالي على الأطراف، أما العشب الحقيقي والتشجير يتم في أماكن المشاة والجلسات.

جهود المملكة

ونجحت المملكة خلال الأعوام الماضية في تسريع جهودها في مجال العمل المناخي، حيث تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2030م تتمثل في تحويل 30% من مساحاتها البرية والبحرية إلى محميات طبيعية، وزراعة أكثر من 600 مليون شجرة بزيادة قدرها 150 مليون شجرة عن الهدف المرحلي المعلن عام 2021 لزراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030.

كما تعكف المملكة على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري للكربون بهدف تنفيذ تعهداتها لتقليل الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م.

وتماشيًا مع طموحاتها لرفع حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 50% بحلول عام 2030، أعلنت المملكة عن 13 مشروعًا جديدًا قيد التطوير في مجال الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 11.4 جيجاوات.

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