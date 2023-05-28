“العقارية السعودية” توقع اتفاقية تطوير مشروع فلل سكنية

أعلنت “الشركة العقارية السعودية” توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة “التحالف” لتطوير مشروع فلل سكنية ضمن مخطط العقارية بارك المملوك من قبل “العقارية”، بتكلفة تطوير إجمالية تقدر بـ 464 مليون ريال.

مبيعات المشروع

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن مبيعات المشروع ستبدأ بعد استكمال إجراءات الحصول على رخصة البيع على الخارطة للمشروع ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي في نتائج الشركة بعد صدور رخصة البيع على الخارطة وبدء البيع والتنفيذ.