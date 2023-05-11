العقوبة المتوقعة لمشهورة نشرت معلومات كاذبة

تحدث المحامي مروان الجابري، عن العقوبة المتوقعة لمشهورة سناب شات نشرت معلومات كاذبة وبثت شائعات عن الهيئة.

مشهورة سناب شات

وأردف المحامي، خلال مقطع فيديو، أن مشهورة سناب شات زعمت أن من يتم ضبطه مع فتاة في خلوة غير شرعية يتم تزويجهما، ويشترط ألا يطلقها الرجل لمدة عامين ولا يزيد مهر الفتاة على 1000 ريال. موضحًا أن ما قالته غير صحيح، ويدخل ضمن الجرائم المعلوماتية.

واختتم مروان الجابري: العقوبة قد تكون السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو إحداهما أو كليهما.