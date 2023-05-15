العقود الآجلة لـ برنت ترتفع 1.43%

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.43% وسجلت 75.23 دولار للبرميل، وفقًا للشرق عاجل.

أسعار النفط العالمية

وصعدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، عاكسة تراجعات مبكرة إثر تأثير مخاوف قلة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين، على التفاؤل بخصوص قلة الإمدادات بفعل أي تخفيضات للإنتاج من مجموعة أوبك+، واستئناف الولايات المتحدة الشراء لاحتياطياتها.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.15 دولار، بما يعادل 1.66% إلى 75.32 دولار للبرميل، بحلول الساعة 05:32 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.17 دولار، بما يعادل 1.70% إلى 71.21 دولار للبرميل.