العلاقة بين ري المزروعات واقتران القمر بالثريا

كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، عن العلاقة بين ريّ المزروعات واقتران القمر بالثريا.

موسم الربيع

وأوضح الزعاق، خلال فقرة برنامجه على قناة العربية، أن العرب القدماء قسموا حرارة الصيف إلى قسمين، صيف- بداية الحر-، وقيظ- شدة الحر-، مبينًا أنه كانوا يطلقون على الصيف ربيعًا، وكانت لا تكثر الألبان إلا في موسم الربيع، وأضاف أن علامة ذلك وأمارته حاجة المزروعات إلى السقيا ويعرفون ذلك بمقارنة القمر، لأشهر نجوم السماء– الثريا-، في اليوم الأول من الشهر الهجري.

4 مواسم

وأشار الزعاق إلى أن العامة قسموا الصيف على 4 مواسم، كنة ثريا وعدد أيامها 40 يومًا، وكنة القيظ 40 يومًا، وتنحة القيظ 26 يومًا، وجمرة القيظ 26 يومًا، وبعدها يدخل موسم سهيل.