العليمي: نشكر السعودية لردعها التهديدات عن الأمة العربية

وجه رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي الشكر للسعودية لدورها في ردع التهديدات المحدقة بالأمة العربية.

وقال العليمي في كلمته أمام القمة العربية بجدة إنه يجب إنهاء الانقلاب ضد مؤسسات الدولة اليمنية، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني لا يزال يعاني من ويلات الحرب.

منعطف مهم

وأعرب عن ثقته في أن قمة جدة ستمثل منعطفًا هامًا لتجاوز الأزمات والتحديات، متمنيًا أن تنعكس التفاهمات بين السعودية وإيران إيجابًا على اليمن.

ولفت إلى أنهم مستمرون في تطبيق الهدنة من طرف واحد حرصًا على اليمنيين، مستطردًا أن الحوثيين يمنعون وصول السفن للموانئ اليمنية.

صراع المنطقة

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال “نؤكد لدول الجوار، وللأصدقاء في الغرب والشرق، أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا، ويصون حقوق أمتنا، وأننا لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية”.

وأضاف ولي العهد في كلمته بافتتاح القمة العربية بجدة، أن المملكة تواصل بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي بذل الجهود الإنسانية وتفعيل قنوات الإغاثة للشعب السوداني.

وأكد أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية.