العليمي يستقبل السفير آل جابر في قصر معاشيق بعدن

استقبل الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر.

تحيات القيادة

ونقل السفير آل جابر له وأعضاء المجلس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. حضر الاجتماع مع الجانبين، عضو مجلس القيادة عيدروس الزبيدي.