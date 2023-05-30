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ابنه بصحة جيدة بعد الحادث المؤسف

العميد السهلي ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه وشقيقه يكشف التفاصيل

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ مساءً
العميد السهلي ضحى بنفسه لإنقاذ ابنه وشقيقه يكشف التفاصيل
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المواطن - فريق التحرير

روى فيحان السهلي، شقيق العميد الراحل سالم السهلي، تفاصيل وفاته، مشيرًا إلى أنه ضحى بحياته لإنقاذ ابنه من الغرق.

أنقذ ابنه

وقال فيحان السهلي في مداخلة هاتفية مع برنامج يا هلا: الحمد لله على كل حال، كان طالع مع ابنه رحلة في الإجازة المطولة نهاية الأسبوع، وقدر الله وما شاء فعل، قدر الله إن الولد يعيش وهو يُتوفى.

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ولفت السهلي إلى أن عدد السياح كان كثيرًا جدًّا، وتم إنقاذ شقيقه في غضون 4 دقائق، من خلال فرق الإنقاذ التي توجد على الشاطئ وكان عايش حينها، لكنه وصل إلى المستشفى وتوفي هناك، والحمد لله على قضاء الله وقدره.

قضاء وقدر

وأوضح السهلي أن شقيقه يجيد السباحة بالفعل لكنه قضاء وقدر، والحمد لله ابنه بصحة جيدة، ونحمد الله على كل شيء ونحسبه من الشهداء.

يذكر أن العميد سالم بن مسلم آل عبيد السهلي قد توفي غرقًا داخل عمق البحر، بعد محاولته إنقاذ ابنه الصغير الذي كان يمارس السباحة على شاطئ نصف القمر شرق المملكة.

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