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تدخل طبيب كويتي وقدم لها الإسعافات الأولية

العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥١ مساءً
العناية الإلهية تنقذ طفلة أردنية تعرضت للاختناق داخل متجر
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لتعرض طفلة أردنية لوعكة صحية داخل أحد المحال التجارية.

طبيب كويتي

ووفقًا لوسائل إعلام أردنية، صادف تعرض الطفلة وجود طبيب كويتي حديث التخرج، ليتدخل سريعًا ويقدم لها الإسعافات الأولية وينقذ حياتها.

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وذكر الطبيب الكويتي يعقوب العصيمي، أنه تصادف أثناء وجوده في أحد المحال التجارية في إربد الأردنية، تعرض طفلة صغيرة لاختناق بعدما دخل غطاء زجاجة مياه في حلقها وكاد يكتم أنفاسها، وفقًا للعربية نت.

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وبحسب الطبيب، كان الموقف صعبًا على الطفلة ووالدها الذي لم يتوقف عن البكاء حتى بعد إنقاذها، لافتًا إلى أنه تخرج قبل يومين فقط وكان يجهز للعودة للكويت لكن ساقه القدر لهذه البقالة لإنقاذ هذه الطفلة.

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