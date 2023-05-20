الغذاء والدواء: الدراسات السريرية تساعد على اكتشاف طرق جديدة للعلاج

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أهداف الدراسات السريرية، مشيرة إلى أنها تحمي المرضى وتساعد الباحثين على اكتشاف طرق جديدة لعلاج الأمراض.

أهداف الدراسات السريرية

وأكدت الهيئة في إنفوجراف عبر موقع تويتر، أن الدراسات السريرية هي جزء من الأبحاث الطبية تُبنى على معايير علمية صارمة، بهدف حماية المرضى ومساعدة الباحثين على اكتشاف طرق جديدة لعلاج الأمراض أو التأكد من سلامة الأدوية وفعاليتها.

قاعدة بيانات

وتشرف الهيئة العامة للغذاء والدواء على التأكد من جودة ودقة البيانات الناتجة عن هذه الدراسات، وحماية وسلامة المشاركين في الدراسات السريرية، وإنشاء قاعدة بيانات لجميع الدراسات السريرية المسجلة، والتزام الباحثين والجهات الباحثة بجميع البروتوكولات، وتفتيش أماكن إجراء الدراسة السريرية.