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بعد ثبوت أضرارها الصحية

الغذاء والدواء: برومات البوتاسيوم محظور استخدامها بمخابز المملكة

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
الغذاء والدواء: برومات البوتاسيوم محظور استخدامها بمخابز المملكة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، حقيقة ما تردد بشأن استخدام مادة برومات البوتاسيوم المسرطنة، والتي تضاف لبعض الأغذية مثل المخبوزات والمعجنات.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” ردًا على استفسارات أحد المتابعين، أن مادة برومات البوتاسيوم التي تضاف للمخبوزات غير مسموح باستخدامها في المخابز نهائيًا.

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وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين على “تويتر” أن “برومات البوتاسيوم” التي تضاف للمخبوزات والمعجنات غير مسموح باستخدامها في المخابر نهائياً.

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يأتي ذلك بعد تداول أخبار بشأن استخدام تلك المادة في المخبوزات والمعجنات بالولايات المتحدة، بغرض تنعيم وتحسين طعم الخبز وملمسه، بعد منعها في دول أخرى بعد ثبوت أضرارها الصحية.

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