Icon

أمين عام مجلس التعاون: المبادرة السعودية تحقق أمن واستقرار السودان Icon المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء الأمطار Icon تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد Icon ثنائية لـ مان سيتي ضد ليدز في الدوري الإنجليزي Icon لقطات لإغماء جنود بريطانيين خلال تتويج الملك تشارلز Icon اقتراح بإعادة تدريس منهج الإملاء والخط لطلاب الابتدائي Icon ميلان يعود للمربع الذهبي بثنائية في لاتسيو Icon ملتقى الباركنسون الخامس في تخصصي الرياض يبحث مستجدات المرض Icon مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز Icon الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
السعودية اليوم
حصاد اليوم
خشية تحولها لمصدر للملوثات الغذائية

الغذاء والدواء: تجنبوا شراء المكسرات من الباعة المتجولين

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:١١ مساءً
الغذاء والدواء: تجنبوا شراء المكسرات من الباعة المتجولين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن المكسرات قد تكون مصدرًا للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية وذلك حال القيام بعدد من الأخطاء.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، إن المكسرات تعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بكميات محددة كجزء من النظام الغذائي الصحي، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.

قد يهمّك أيضاً
قمر الزهرة وأحداث مرئية تشهدها الأرض الجمعة

قمر الزهرة وأحداث مرئية تشهدها الأرض الجمعة

الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

الاستحواذ سلاح الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

التأكد من سلامتها

وقدمت عدة نصائح من أجل التأكد من سلامتها والتي تتضمن الشراء من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين، حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة مُحكمة الإغلاق، التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض.

إلى جانب ذلك أكدت ضرورة أن تحفظ في درجات حرارة منخفضة عند تخزينها، وذلك لضمان سلامتها.

السموم الفطرية

ولفتت إلى أن السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) تعد مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين.

وتعد أيضًا من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند استهلاكها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان
الرياضة

مدرب السيتي يثير الجدل بشأن مستقبل جوندوجان

الرياضة
مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة الشايع الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي
الرياضة

فوز صعب لـ الزمالك ضد البنك الأهلي

الرياضة
أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من رمضان بالمسجد الحرام
آخر الاخبار

أئمة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من...

آخر الاخبار
منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا لمغادرتهم
السعودية اليوم

منسوبو وزارة الدفاع ينقلون حقائب الرعايا تسهيلًا...

السعودية اليوم
لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا من السودان
السعودية اليوم

لقطة تخطف القلوب لمجندة سعودية تحمل طفلًا...

السعودية اليوم
تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال
الرياضة

تعادل مثير يحسم مباراة ليفربول ضد آرسنال

الرياضة
منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة الأمن
أخبار أمنية

منفذو حوادث جنائية وجرائم سلب في قبضة...

أخبار أمنية