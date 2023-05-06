الغذاء والدواء: تجنبوا شراء المكسرات من الباعة المتجولين

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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من أن المكسرات قد تكون مصدرًا للملوثات الغذائية مثل السموم الفطرية وذلك حال القيام بعدد من الأخطاء.
وقالت هيئة الغذاء والدواء، إن المكسرات تعتبر من الوجبات الخفيفة المفيدة لصحة الإنسان إذا تم تناولها بكميات محددة كجزء من النظام الغذائي الصحي، إلا أنها في بعض الأحيان تكون مصدرًا للملوثات الغذائية، مثل السموم الفطرية.
وقدمت عدة نصائح من أجل التأكد من سلامتها والتي تتضمن الشراء من أماكن موثوقة وتجنب الباعة المتجولين، حفظها داخل أغلفة بلاستيكية جافة مُحكمة الإغلاق، التخلص منها عند ظهور إصابات حشرية أو آثار القوارض.
إلى جانب ذلك أكدت ضرورة أن تحفظ في درجات حرارة منخفضة عند تخزينها، وذلك لضمان سلامتها.
ولفتت إلى أن السموم الفطرية (الأفلاتوكسين) تعد مركبات سامة تنتجها بعض أنواع الفطريات بطريقة طبيعية عند توفر الظروف البيئية المناسبة لنموها مثل درجة حرارة ونسبة رطوبة مناسبة أثناء التخزين.
وتعد أيضًا من الملوثات الكيميائية التي قد تسبب الأمراض للإنسان عند استهلاكها.