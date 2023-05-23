الفالح: السعودية أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

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أكد وزير الاستثمار خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية، أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم، مشيرًا إلى أن المملكة لديها رؤية اقتصادية لعقود ستنعكس إيجابيًا على المنطقة.
وأوضح الفالح خلال مشاركته بجلسة حوارية بمنتدى قطر الاقتصادي حول التجارة العالمية، أن المملكة أصبحت عاصمة رأسمالية واقتصادية، منوهًا بزيارة الرئيسين الأمريكي والصيني للمملكة.
وأضاف الفالح أن لدى المملكة رؤية اقتصادية لعقود ستنعكس إيجابيًا على المنطقة، لافتًا إلى تنوع الاقتصاد الذي يسهم بدوره في جودة الحياة .
ويشارك وزير الاستثمار خالد الفالح في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي، والذي انطلقت أعماله اليوم بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، بحضور أكثر من 32 وفدًا رسميًا من دول العالم وألفي مشارك، وتستمر أعماله إلى 25 مايو 2023.
فيديو | وزير الاستثمار خالد الفالح: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم#منتدى_قطر_الاقتصادي #الإخبارية pic.twitter.com/wHFJwz8IKZ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 23, 2023