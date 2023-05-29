الفالح: هدفنا أن تكون السعودية ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا

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قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن أحد أهدافنا أن تكون السعودية من ضمن الأمم الأولى اقتصاديًا، منوهًا إلى تضاعف إجمالي الدخل القومي من العائدات غير النفطية عن ما كانت عليه في البداية.
وأضاف الفالح خلال كلمته اليوم في منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاص، أن النمو الاقتصادي العام الماضي حقق 8.7% بقيادة دول العشرين، مشيرًا إلى أنه بفضل تنويع الاقتصاد حقق القطاع غير النفطي 5.5% في 2021.
وأشار الفالح إلى أن المؤشرات المبكرة بنهاية العام توضح أن إجمالي الدخل من العائدات غير النفطية تسارع بنفس الوتيرة في 2022.
كما تحدث الفالح عن معدل التوظيف والذي تناقص من 13% إلى 7% خلال 7 سنوات، حيث تراجع معدل البطالة تراجع أمام نسبة النمو المرتفعة في السعودية وفقاً للرؤية.
وأشار إلى أن نسبة النمو في السعودية أصبحت أكثر قوة في التصنيف الائتماني وفقا لموديز وفيتشر، بالإضافة إلى كون السعودي ثاني أقل ديون في القطاع الخارجي، وذلك نتيجة التزام المملكة بالسياسة المالية.
جدير بالذكر أنه قد انطلق، اليوم الاثنين، منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة، الذي يسلط الضوء على منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة، والمزايا التي توفرها للمستثمرين.
فيديو | وزير الاستثمار ورئيس هيئة المدن الاقتصادية خالد الفالح: هدفنا أن نكون من ضمن الأمم الأولى اقتصاديا#منتدى_الاستثمار_في_المناطق_الاقتصادية_الخاصة#الإخبارية pic.twitter.com/tzop7Yn2wJ
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 29, 2023