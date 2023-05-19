الفتح الأكثر استحواذًا في الجولة الـ27

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أداء مميزًا ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الفتح في الصدارة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الفتح في الصدارة بنسبة 68 %، وذلك على الرغم من خسارته ضد العدالة بنتيجة 4\2.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بنسبة وصلت إلى 67.5%، يليه ضمك بنسبة بلغت 65.8%، ثم الشباب بنسبة 65.2%، يليه التعاون بـ62.4%.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ27، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب الدوري بـ19 نقطة.