الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب

علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تتويج الهلال بلقب كأس الملك أمس، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

الذهب للأزرق

وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” لا يختلف الكثيرون أن الهلال فريق ثقيل ونموذج للنادي البطل، أمس لم يكن الأزرق في أفضل حالاته، وكثيرون تعاطفوا مع الوحدة، لكن يستاهل الزعيم كأس الملك، فقد اجتهد وقاتل وصارع على كل الجبهات في الموسم، ولهذا فرحت الملايين له، يستحق الأزرق ختام موسمه بالذهب”.

وفي سياق آخر، نجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، في إضافة البطولة رقم 16 في مسيرته كمدرب وذلك بعد الفوز بلقب كأس الملك.

ألقاب دياز مع الهلال

وحقق دياز 16 لقبًا بواقع، 6 ألقاب مع الهلال و 9 ألقاب مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني ولقب واحد مع سان لورينزو الأرجنتيني.