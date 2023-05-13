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بعد تتويجه بكأس الملك أمام الوحدة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٧ مساءً
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
المواطن - محمد سمعه

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علق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على تتويج الهلال بلقب كأس الملك أمس، وذلك بعد الفوز على نادي الوحدة بركلات الجزاء الترجيحية.

الذهب للأزرق

وغرد الفراج عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” لا يختلف الكثيرون أن الهلال فريق ثقيل ونموذج للنادي البطل، أمس لم يكن الأزرق في أفضل حالاته، وكثيرون تعاطفوا مع الوحدة، لكن يستاهل الزعيم كأس الملك، فقد اجتهد وقاتل وصارع على كل الجبهات في الموسم، ولهذا فرحت الملايين له، يستحق الأزرق ختام موسمه بالذهب”.

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وفي سياق آخر، نجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، في إضافة البطولة رقم 16 في مسيرته كمدرب وذلك بعد الفوز بلقب كأس الملك.

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الهلال - كأس الملك

ألقاب دياز مع الهلال

وحقق دياز 16 لقبًا بواقع، 6 ألقاب مع الهلال و 9 ألقاب مع نادي ريفر بليت الأرجنتيني ولقب واحد مع سان لورينزو الأرجنتيني.

وكان رامون دياز قد خسر آخر 7 نهائيات خاضها مع 3 فرق خلال الـ6 سنوات الماضية، حيث يعود آخر لقب توج به لموسم 2016\ 2017، عندما قاد الهلال للفوز على الأهلي في نهائي كأس الملك قبل أن يعود لمنصات التتويج بالأمس.

وقاد دياز، أزرق الرياض في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 ضد أوراوا ريد دايموندز الياباني، وتعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف، وخسر نهائي كأس السوبر السعودي مع الاتحاد أمام الأزرق في بداية موسم 2018\ 2019.

ودرب رامون دياز بعد ذلك النصر الإماراتي، وخسر مواجهتي نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة في 2021 ضد شباب أهلي دبي، قبل أن يعود إلى الهلال في الموسم الماضي، وخسر نهائي كأس الملك أمام الفيحاء بركلات الترجيح.

وتمكن الفريق العاصمي بقيادة رامون دياز من التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية، وخسر أمام ريال مدريد بنتيجة 5\3، قبل أن يخسر نهائي دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام أوراوا، حيث تعادلا ذهابًا بنتيجة 1\1، وخسر إيابًا بهدف.

 

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