الفريق الأزيمع يتفقد أحد ألوية الفرقة الأولى من درع الوطن بالوديعة

تفقد قائد القوات المشتركة، الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، أمس الاثنين، أحد ألوية الفرقة الأولى من قوات درع الوطن الواقع في منطقة الوديعة التي كان قد صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم 18 لسنة 2023، بإنشاء هذه القوات، على أن تكون احتياطي القائد الأعلى للقوات المسلحة (رئيس مجلس القيادة الرئاسي) وأن يحدد عددها ومهامها ومسرح عملياتها.

وقد رافق قائد القوات المشتركة في هذه الجولة التفقدية وفد من القوات المشتركة، وكان في استقباله، قائد قوات درع الوطن العميد بشير الصبيحي وقائد الفرقة الأولى العقيد علي الشمي وقائد الفرقة الثانية العقيد فهد بامؤمن.

وتجول قائد القوات المشتركة في المعسكر واطلع على سير العملية التدريبية والجاهزية القتالية العالية، وأشاد بجهود القائمين على اللواء بشكل خاص وقيادة قوات درع الوطن بشكل عام، وحثهم على مواصلة التدريب والتأهيل.