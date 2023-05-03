الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز

تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين والمغادرين.

وأكد الفريق اليحيى أهمية خدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بيسر وسهولة.