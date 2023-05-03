علامات تدل على تعاطي الشبو اعتقال 170 مغربيًّا بعد أيام من وفاة مشجعة في أعمال شغب الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفريق اليحيى يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مطار الملك عبدالعزيز فساتين الأميرة ديانا في متجر للملابس المستعملة آخر مدة لأخذ التطعيمات واللقاحات قبل الحج بـ 10 أيام 4 حالات لا يُعاقب فيها الشخص المدمن جنائيًّا ماجد عبدالله عن زيارة ميسي لـ الدرعية: ستساهم باستقطاب مزيد من الزوار لـ السعودية وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي وفاة مصمم العملة العراقية عباس البغدادي
تفقد معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى صالات العمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، للوقوف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن القادمين والمغادرين.
وأكد الفريق اليحيى أهمية خدمة ضيوف الرحمن وإنهاء إجراءات سفرهم بيسر وسهولة.