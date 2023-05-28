الفلاتر سببها النقص في تقدير الذات

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أكد المختص النفسي والسلوكي عبدالملك التركي أن هناك بعض الأشخاص الذي يستخدم الفلاتر لإخفاء بعض عيوب الشكل الخارجي بسبب عدم الرضا عنه.
وأوضح عبدالملك التركي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية، أن البعض يستخدم الفلاتر بسبب نقص في تقدير الذات وهربًا من التنمر.
وأردف التركي أن البعض الآخر يستخدم الفلاتر للإضاءة وجودة الصورة، لكن استخدامها بشكل يومي من أجل التنحيف أو إظهار الشكل بطريقة أجمل فهذا يعود إلى نقص تقدير الذات، وهذا الأمر يعود لأسباب نفسية في الشخص نفسه.
فيديو | المختص النفسي والسلوكي عبد الملك التركي: البعض يستخدم الفلاتر بسبب نقص في تقدير الذات وهربا من التنمر #الراصد pic.twitter.com/BeVFt9uUuo
— الراصد (@alraasd) May 25, 2023