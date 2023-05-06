الفنانة أصالة تصل لحفلها بالقاهرة على ظهر قارب

وصلت الفنانة السورية أصالة نصري، إلى حفلها في القاهرة، وبالتحديد المقام على ضفاف بحيرة عين الصيرة، الملاصقة للمتحف القومي للحضارة المصرية، بقارب برفقة زوجها فائق حسن.

تصريحات الفنانة أصالة

وردت الفنانة أصالة على حملة طالبت بإلغاء حفلها في مصر بدعوى إنكارها فضلها عليها، بالإعلان أنها ستتبرع بأجر حفلها لثلاث مؤسسات خيرية هي مؤسسة مصر الخير ومستشفى 57357، ورعاية السوريين في مصر، من على خشبة المسرح.

وأعلنت: “يسعدني ويشرفني إني اتبرع بتلت أجري لـ “مستشفى أهل مصر”، والتلت الثاني لـ “مستشفى 57357″، والتلت الأخير للسوريين، أنا ضميري كتير صاحي وبتمنى يكون ده يوم الضمير العالمي”.

وشددت الفنانة السورية على هامش حفلها أنها لا تستطيع أن تنكر فضل مصر عليها، خلال مشوارها الفني.