الفوز يغيب عن الاتحاد في 5 مباريات ضد الهلال

غاب الفوز عن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد أمس، وذلك بعد تعادله مع نادي الهلال بنتيجة 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ولم يتمكن العميد من تحقيق الفوز على الهلال في المباراة الخامسة على التوالي في جميع المسابقات، حيث كان آخر فوز للعميد في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع في موسم 2020/2021 وفاز العميد وقتها بثنائية دون رد.

وبعد ذلك الانتصار، لعب الاتحاد ضد الهلال 5 مباريات متتالية في كل المسابقات، منها 4 في الدوري وواحدة في كأس الملك،، حيث فاز الأزرق في 4 مباريات وكان هناك تعادل وحيد بين الفريقين.

مشادة لاعبي الاتحاد والهلال

وفي سياق آخر، دخل مجموعة من نجوم فريقي الهلال والاتحاد في مشادة بعد الهدف الثاني للاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو، وذلك خلال مباراة الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة دوري روشن السعودي.

وكان ميشايل سجل هدف الهلال الثاني في الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، ثم احتسبه الحكم الأرجنتيني فيرناندو راباليني بعد العودة لتقنية الفيديو، مما أثار غضب لاعبي الاتحاد حيث كانوا قريبين من الفوز لولا احتساب هذا الهدف.

ونجح العميد في إحراز الهدف الأول عبر كل من البرازيلي إيجور كورونادو في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة متقنة من المغربي حمدالله، ثم عاد حمدالله وصنع الهدف الثاني للاعب أحمد بامسعود في الدقيقة الـ30.

ومن تصويبة قوية، تجاوزت خط المرمى نجح اللاعب مصعب الجوير في تقليص الفارق وإحراز الهدف الأول لـ الهلال في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة الـ94 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي ميشايل ديغادو في إحراز الهدف الثاني لـ الهلال في اللحظات الأخيرة.

ووصل رصيد العميد إلى النقطة 63، في صدارة دوري روشن، بينما أصبح رصيد الهلال عند 50 نقطة في المركز الرابع.