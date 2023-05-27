الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

سادت حالة من الشلل في معظم المطارات البريطانية، مما تسبب في حدوث فوضى بين المصطافين والركاب الذين يتدفقون على المطارات، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

طوابير طويلة

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر الإنترنت وجود طوابير طويلة تصطف في المطارات الرئيسية، حيث يتطلع الكثيرون للسفر قبل عطلة رسمية الاثنين المقبل، ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه المطارات زحامًا بالمسافرين، حيث تتقاطع عطلة البنوك مع إجازة منتصف العام لدى العديد من العائلات.

ويسرّع نظام البوابات الإلكترونية عملية فحص التأشيرات عبر السماح لبعض المسافرين بعمل مسح ضوئي لتأشيراتهم. كما يستخدم هذا النظام تقنية التعرّف على الوجوه للتحقق من هويّة المسافرين.

وتُستخدم البوابات الإلكترونية من قِبل المواطنين البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وكذلك الوافدين من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الأشخاص القادمين من دول كأستراليا وكندا والولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا. سبب العطل

شارك مسافرون متوجهون إلى المملكة المتحدة إحباطهم بسبب الانتظار طويلًا عند البوابات الإلكترونية المخصصة لفحص تأشيرات الدخول في أنحاء البلاد نظرًا لتعطل تلك البوابات.

وبدأت تلك المشكلة أمس الجمعة، في عدد من المطارات من بينها هيثرو ومانشستر وغاتويك. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تعمل مع شركات الطيران ومشغّلي الموانئ للحدّ من آثار التعطّل الناجم عن المشكلة “التي يعاني منها النظام الحدودي في أنحاء البلاد”.