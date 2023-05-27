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طوابير طويلة من المسافرين

الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ مساءً
الفوضى تعم المطارات البريطانية بعد تعطل الأنظمة
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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سادت حالة من الشلل في معظم المطارات البريطانية، مما تسبب في حدوث فوضى بين المصطافين والركاب الذين يتدفقون على المطارات، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع.

طوابير طويلة

وأظهرت الصور التي تم تداولها عبر الإنترنت وجود طوابير طويلة تصطف في المطارات الرئيسية، حيث يتطلع الكثيرون للسفر قبل عطلة رسمية الاثنين المقبل، ويأتي ذلك في وقت تتوقع فيه المطارات زحامًا بالمسافرين، حيث تتقاطع عطلة البنوك مع إجازة منتصف العام لدى العديد من العائلات.

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وأصدرت الموانئ في أنحاء المملكة المتحدة بيانات تحذر فيها المسافرين من تأخيرات، لكنها قالت إنها تعمل مع قوة الحدود في البلاد للحد من آثار تلك الأعطال.

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تعطل البوابات الإلكترونية

ويسرّع نظام البوابات الإلكترونية عملية فحص التأشيرات عبر السماح لبعض المسافرين بعمل مسح ضوئي لتأشيراتهم. كما يستخدم هذا النظام تقنية التعرّف على الوجوه للتحقق من هويّة المسافرين.

وتُستخدم البوابات الإلكترونية من قِبل المواطنين البريطانيين الذين تتجاوز أعمارهم 12 عامًا، وكذلك الوافدين من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن الأشخاص القادمين من دول كأستراليا وكندا والولايات المتحدة واليابان ونيوزيلندا.

سبب العطل

شارك مسافرون متوجهون إلى المملكة المتحدة إحباطهم بسبب الانتظار طويلًا عند البوابات الإلكترونية المخصصة لفحص تأشيرات الدخول في أنحاء البلاد نظرًا لتعطل تلك البوابات.

وبدأت تلك المشكلة أمس الجمعة، في عدد من المطارات من بينها هيثرو ومانشستر وغاتويك. وقالت وزارة الداخلية البريطانية إنها تعمل مع شركات الطيران ومشغّلي الموانئ للحدّ من آثار التعطّل الناجم عن المشكلة “التي يعاني منها النظام الحدودي في أنحاء البلاد”.

رد الداخلية البريطانية

لجأ المسافرون الذين سئموا إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، مؤكدين أنهم اضطروا إلى الانتظار في طوابير لعدة ساعات من أجل فحص جواز سفرهم.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية لشبكة CNN في بيان اليوم السبت: “نحن على دراية بمشكلة نظام حدودي على مستوى البلاد تؤثر على الوافدين إلى المملكة المتحدة”.

مشكلة تقنية

وأضاف المتحدث باسم الشركة: “نحن نعمل على حل المشكلة في أقرب وقت ممكن ونتواصل مع مشغلي الموانئ وشركات الطيران لتقليل تعطل المسافرين”.

ومن غير الواضح ما هي المشكلة التي طرأت على النظام الحدودي في بريطانيا، لا سيما بعد قول متحدث باسم وزارة الداخلية إن “الأمر حساس على نحو أكبر من أن يُفصح عنه”. ومع أن المشكلة التقنية مؤثرة في كل مكان يجري فيه فحص تأشيرات القادمين للمملكة المتحدة، إلا أن الأثر واضح بشكل أكبر في المطارات الكبرى التي تعمل بنظام البوابات الإلكترونية.

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