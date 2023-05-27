الفيحاء والاتحاد في مباراة البقاء أو حسم اللقب

تترقب الجماهير مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل الصراع القوي بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

مباراة الفيحاء والاتحاد

ومن المقرر أن تُقام مباراة الفيحاء والاتحاد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مساء اليوم السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما ينفرد الاتحاد بصدارة الترتيب بـ66 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف.

الفريقان يسعيان للفوز

ويدخل الفيحاء والاتحاد مباراة اليوم بهدف تحقيق الفوز، حيث يأمل الفريق البرتقالي في استغلال عاملي الأرض والجمهور، من أجل حصد الثلاث نقاط، وضمان البقاء في دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي المقبل.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز أمام الفيحاء اليوم، وضمان التتويج باللقب، والاحتفال وسط جماهيره في الجولة الأخيرة.

المواجهات السابقة بالمجمعة

ويملك العميد سجلًا سلبيًا في مباراة الفيحاء والاتحاد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث إنه فشل في تحقيق الفوز هناك منذ أغسطس 2017، وخسر بعد ذلك 4 مرات.