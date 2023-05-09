الفيحاء يتفوق على الفتح بهدفين في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الفيحاء والفتح بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل اللاعبان النيجيري أنطوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز هدفي الفريق البرتقالي في الدقيقتين الـ38 والـ48 من عمر الشوط الأول.

ويسعى الفريق البرتقالي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الـ12.