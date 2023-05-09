الفيحاء يتفوق على الفتح بهدفين في الشوط الأول

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انتهى الشوط الأول من مباراة الفيحاء والفتح بتقدم الفريق البرتقالي بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي.
هدددددف!⚽قد يهمّك أيضاً
د45+2' الهدف الثاني لـ #الفيحاء عن طريق رويز
الفيحاء 2 × 0 الفتح#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/uplZOhfwcvقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023
وسجل اللاعبان النيجيري أنطوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز هدفي الفريق البرتقالي في الدقيقتين الـ38 والـ48 من عمر الشوط الأول.
ويسعى الفريق البرتقالي للفوز والوصول إلى النقطة رقم 28 والصعود للمركز الـ12.
هدددددف!⚽
د40' الهدف الأول لـ #الفيحاء عن طريق نواكايمي
الفيحاء 1 × 0 الفتح#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/BaXRlGb9Gz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023