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الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح
المواطن - فريق التحرير

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استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي الفتح بثلاثية دون رد.

وسجل اللاعبان النيجيري أنطوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز هدفي الفريق البرتقالي في الدقيقتين الـ38 والـ48 من عمر الشوط الأول.

الفيحاء يضرب بثلاثية

وفي الدقيقة الـ95 من عمر المباراة، تمكن اللاعب المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي من إحراز الهدف الثالث للفريق البرتقالي من تصويبة ذكية من منتصف الملعب، سكنت شباك حارس مرمى الفتح.

الفيحاء والفتح

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 28 نقطة في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، أما نادي الفتح فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السادس.

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