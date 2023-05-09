الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح

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استعاد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء، ذاكرة الانتصارات، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي الفتح بثلاثية دون رد.
#الفيحاء يقسو على #الفتح بثلاثية⚽⚽⚽قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد أهداف المباراة ⬇️#الفيحاء_الفتح | #SSC pic.twitter.com/nHv7S0eYxYقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 9, 2023
وسجل اللاعبان النيجيري أنطوني نواكايمي والإسباني فيكتور رويز هدفي الفريق البرتقالي في الدقيقتين الـ38 والـ48 من عمر الشوط الأول.
وفي الدقيقة الـ95 من عمر المباراة، تمكن اللاعب المقدوني ألكسندر تراجكوفسكي من إحراز الهدف الثالث للفريق البرتقالي من تصويبة ذكية من منتصف الملعب، سكنت شباك حارس مرمى الفتح.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق البرتقالي 28 نقطة في المركز الـ12 في ترتيب دوري روشن، أما نادي الفتح فتجمد رصيده عند 39 نقطة في المركز السادس.