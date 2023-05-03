الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 0.25% للمرة العاشرة

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رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%.
جاء رفع الفائدة متوافقًا مع التوقعات.
وفي شهر مارس، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.
وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.