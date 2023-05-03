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أصبحت عند نطاق من 5% - 5.25%

الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 0.25% للمرة العاشرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٩ مساءً
الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة بـ 0.25% للمرة العاشرة
المواطن - فريق التحرير

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رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة العاشرة على التوالي لتصبح عند نطاق من 5%- 5.25%.

جاء رفع الفائدة متوافقًا مع التوقعات.

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وفي شهر مارس، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بـ0.25% (25 نقطة أساس) للمرة التاسعة على التوالي لتصبح عند نطاق من 4.75%- 5%.

قرارات مماثلة

وفي فبراير الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5%- 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

زيادات مستمرة

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

 

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