الفيصلي يتجاوز الحزم ويؤجل تأهل الأهلي والأخدود

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في تحقيق الفوز على نظيره الحزم بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

خسارة الحزم ضد الفيصلي

وانطلقت مباراة الحزم ضد الفيصلي التي أُقيمت على نادي الحزم بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في تسجيل هدف مبكر، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، كما ظهر الدفاع بشكل مميز.

وحصل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي عبدالرحمن الدخيل على بطاقة حمراء عند الدقيقة 43، ليُكمل أصحاب الأرض المباراة بعشرة لاعبين، وضغط لاعبو عنابي سدير بقوة.

ونجح النجم ويلي سيميدو في هز الشباك عند الدقيقة 53، قبل أن يحصل على البطاقة الحمراء عند الدقيقة 63، ليُكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين، واتسم الأداء بالطابع الدفاعي، لتنتهي المواجهة بخسارة الحزم ضد الفيصلي بهدف.

الفريقان بدوري يلو

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري يلو، ليؤجل صعود الأهلي والأخدود رسميًّا إلى دوري روشن السعودي.

وانتعشت حظوظ عنابي سدير في التأهل إلى دوري روشن السعودي بالموسم الرياضي الجديد، بعدما قلص الفارق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم صاحب المركز الرابع إلى 5 نقاط.