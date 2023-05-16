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تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم

القبض على أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح في القصيم وجازان

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٤ صباحاً
القبض على أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح في القصيم وجازان
المواطن - فريق التحرير

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قبض مركز شرطة دخنة بمنطقـة القصيـم علـى (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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مواد مخدرة

كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الهندية؛ لترويجهم (443) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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الإبلاغ واجب وطني

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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