القبض على أشخاص بحوزتهم مخدرات وسلاح في القصيم وجازان

توقعات بـ أمطار متفاوتة وبرد ورياح بعدة مناطق الحمراني: إذا كانت مصاريف أسرتك أكثر من 4500 ريال فأنت مبذر المملكة أصبحت لاعبًا رئيسيًّا في أكثر الرياضات ربحًا بالعالم طقس الثلاثاء .. أمطار على 5 مناطق الهيدروجين الأخضر السعودي سيعزز جهود أوروبا لتقليل انبعاثات الكربون مصرع 6 أشخاص في حريق هائل بنيوزيلندا متعافية من الإدمان: كنت أبغي أسرق ذهب بنتي وأبيعه لقطات بطائرة مُسيرة تكشف حالة دمار بغزة بعد الهدنة اعتراض مقاتلات ألمانية وفرنسية اقتربت من الحدود الروسية أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي
قبض مركز شرطة دخنة بمنطقـة القصيـم علـى (3) مواطنين؛ لاتخاذهم منزلًا وكرًا لترويج مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية ومبلغ مالي، وجـرى إيقافهم واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على (3) مقيمين من الجنسية الهندية؛ لترويجهم (443) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في تجاويف مركبة يقودها أحدهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.