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تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على المُهربين وإحباط تهريب 176 كيلو قات في جازان

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
القبض على المُهربين وإحباط تهريب 176 كيلو قات في جازان
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

تهريب القات

كما قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (176) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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