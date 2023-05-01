القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية أسرة آل خفير تحتفل بزواج نواف في جدة 11 مخالفًا حاولوا تهريب القات بـ عسير فسقطوا في قبضة الأمن تركيا: زعيم داعش فجر نفسه بحزام ناسف فصل 42 طالبًا من جامعة أردنية بسبب مشاجرة جماعية حل مجلس الأمة الكويتي بمرسوم أميري 16 بندًا في البيان الختامي لمجموعة الاتصال الوزارية بشأن سوريا مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية ارتفاع عدد رعايا الإجلاء السعودي من السودان إلى 5409 أشخاص
أعلنت شرطة محافظة القطيف القبض على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش.
وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة القطيف قبضت على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش.
ولفت الأمن إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
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