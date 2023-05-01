القبض على شخصين روجا الحشيش في القطيف

أعلنت شرطة محافظة القطيف القبض على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش.

وقال الأمن العام عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة القطيف قبضت على شخصين؛ لترويجهما مادة الحشيش.

الإجراءات النظامية

ولفت الأمن إلى أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ واجب وطني

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.