القبض على شخص لاعتدائه على آخر في مكان عام بالرياض

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قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض، وحالته الصحية مستقرة حاليًّا، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية.
📹 | شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لاعتدائه على آخر في مكان عام pic.twitter.com/BERzfFCheFقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 12, 2023
وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.