القبض على شخص لاعتدائه على آخر في مكان عام بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على مواطن ظهر في محتوى مرئي يعتدي على مقيم بسلاح أبيض، وحالته الصحية مستقرة حاليًّا، وتبين من إجراءات الاستدلال أن الجاني يعاني من اعتلالات نفسية.

وذكر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.