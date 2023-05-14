القبض على عدد من مروجي المخدرات بالسعودية

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أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي ومهربي السموم، وحماية المجتمع وشبابه من خطر تلك الآفة.
في قبضة رجال المكافحة.#بالمرصاد pic.twitter.com/HV9ctrfwZfقد يهمّك أيضاً
— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 14, 2023
وقالت مكافحة المخدرات في تغريدة عبر موقع تويتر: إنه تم القبض على مقيم بمحافظة بحرة؛ لترويجه 18.1 كجم من مادة الشبو، ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.
وأضافت: كما تم القبض على 3 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
ولفتت أيضًا إلى أنه تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، ومقيمين من الجنسية اليمنية بمنطقة جازان؛ لترويجهما 13 كجم من مادة الحشيش المخدر، كما تم القبض على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الشبو، ومادة الحشيش المخدر.
وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أيضًا أنه تم القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجه مادة الشبو، فضلًا عن القبض على مواطن بمنطقة الجوف؛ لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وتابعت: كما تم القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مادة الإمفيتامين المخدر.