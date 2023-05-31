القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.