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تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما

القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٥ مساءً
القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهما نبات القات المخدر
المواطن - فريق التحرير

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مخالِفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لتهريبهما نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن عمليات التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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