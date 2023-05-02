القبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش في نجران

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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