القبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش في نجران

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لمحاولته تهريب مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.