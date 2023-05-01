3 أشهر على نهاية المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية القبض على مخالِفَين حاولا تهريب الحشيش في نجران عملية أمنية مشتركة تحبط محاولة تهريب 428 كجم حشيش مخدر بجازان وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411 انتبه من علامات وأعراض النوبات القلبية مروجو الإمفيتامين في الحدود الشمالية بقبضة الأمن أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
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