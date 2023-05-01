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تم تسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على مخالِفَين حاولا تهريب الحشيش في نجران

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ مساءً
القبض على مخالِفَين حاولا تهريب الحشيش في نجران
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر، وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]a، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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