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تمت إحالتهم للنيابة العامة

القبض على مروجي المخدرات في عسير والرياض

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٨ مساءً
القبض على مروجي المخدرات في عسير والرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير؛ لترويجهما أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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مروجو الحشيش

كما قبضت شرطة محافظة الخرج بمنطقة الرياض على (3) مواطنين؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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