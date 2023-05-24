القبض على مقيمين لمخالفتهما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على مقيمين من الجنسية الهندية والباكستانية، لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئياً أثناء ضبط مشتبه به في قضية أمنية في مكان عام.

إحالتهما للنيابة العامة

وأوضح الأمن العام عبر حسابه في موقع “تويتر”، اليوم الأربعاء، أنه تم إيقاف المقيمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة، لمخالفتهما نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.