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تمت إحالته لجهة الاختصاص

القبض على مواطن خبأ القات في مركبة بجازان

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٩ مساءً
القبض على مواطن خبأ القات في مركبة بجازان
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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