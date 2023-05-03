القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في بحرة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمحافظة بحرة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.
وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.