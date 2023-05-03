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تمت إحالته إلى النيابة العامة

القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في بحرة

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٥ مساءً
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في بحرة
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، على مواطن بمحافظة بحرة، لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر.

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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