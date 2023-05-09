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تم إحالته وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

القبض على مواطن وإحباط عمليتي تهريب للقات في جازان وعسير

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٦ مساءً
القبض على مواطن وإحباط عمليتي تهريب للقات في جازان وعسير
المواطن - واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن لتهريبه (235) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

تهريب قات في عسير

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير تهريب (54) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة

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