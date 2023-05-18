القبض على موظف ومدير مكتب رئيس المحكمة العامة في جدة بسبب رشوة

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إجراءات القبض بالجرم المشهود على كل من: الموظف أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة، والموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغاً وقدره (250,000) مائتين وخمسين ألف ريال من أصل مبلغ (500,000) خمسمائة ألف ريال كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغ وقدره (7,317,000) سبعة ملايين وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ريال، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره (125,000) مائة وخمسة وعشرين ألف ريال مقابل دوره بالقضية.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/kp13LSrUETقد يهمّك أيضاً
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) May 18, 2023
وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.