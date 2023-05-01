القبض على 3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش بجازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية؛ لمحاولتهم تهريب مادة الحشيش المخدر.

استكمال الإجراءات

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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