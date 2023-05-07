القبض على 3 يمنيين لمحاولتهم تهريب القات بالعارضة 4 مخالفين حاولوا تهريب القات فسقطوا في قبضة الأمن سعود الطبية توضح أسباب الإصابة بسرطان المثانة وتوجه نصائح للوقاية الأردن يعلن الإفراج عن النائب العدوان المحتجز لدى إسرائيل تحذير من حادث نووي خطير في زابوريجيا وقاية توضح المهن الأكثر عرضة للإصابة بالحمى المالطية ردم 7 آبار مكشوفة بسبب خطورتها في بحرة صنداي تايمز: الانتخابات التركية على حد السكين إعلان الموافقة على عودة سوريا للجامعة العربية بـ شروط احتجاجات ومظاهرات تل أبيب تدخل أسبوعها الـ 18
قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.