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تمت إحالتهم إلى النيابة العامة

القبض على 4 باكستانيين لترويجهم الشبو في الرياض

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
القبض على 4 باكستانيين لترويجهم الشبو في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجهم (7.165) كيلوجرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو).

وذكرت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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الإبلاغ

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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